Esquel: separaron a dos docentes universitarios por denuncias de acoso hechas en redes

El secretario Académico de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco», Juan Manuel Irusta, se refirió a las denuncias por presunto acoso que circularon a través de las redes sociales, en las que distintas mujeres dijeron haber sido acosadas por uno o más profesores en la sede esquelense de la Casa de Altos Estudios.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, Irusta precisó que «la semana pasada estuvimos con la comisión (investigadora) que conformó la Facultad y nos pusimos a disposición para que las supuestas chicas que se vieran afectadas y de las cuales emergió la denuncia en una red social, se acerquen y puedan formalizarla» y aclaró que «esto todavía no ha ocurrido, es entendible ya que quizás hay que esperar un momento de confianza, pero hasta ahora no hay nada formal».

Asimismo, el Secretario expresó que «en el ámbito académico no se ha radicado ninguna nota, escrito o denuncia, la única nota formal que existe es la de la señora Avilés, del Consejo de Género de la Municipalidad de Esquel, que fue elevada al Rectorado, y luego lo que vimos en las redes sociales» y, consultado sobre las personas que habrían sido apuntadas como responsables de presuntos actos de acoso, señaló que «estamos hablando en el plano hipotético porque no dan nombres ni individualizan; en la reunión de la semana pasada no dijeron nombres, la reserva nos parece bien pero alentamos a darles la posibilidad de que nos contacten y que reciban ayuda, incluso del área de Bienestar de la Universidad como así también de la Consejo de Género de la Municipalidad».

«Preventivamente se separó del cargo a dos profesores, eso ya lo resolvió la Facultad y lo ratificó el pasado sábado en el Consejo Directivo, justamente para crear ese ámbito de confianza para las chicas, ya que si están en el aula esos docentes pueden generar ese temor» a denunciar, indicó Irusta.