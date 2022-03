Reuniendo militancia

El vicegobernador Ricardo Sastre reunió a militantes que lo apoyan en la carrera a al gobernación 2023. A diferencia de otros dirigentes de la provincia, Sastre no oculta, ni disimula sus intenciones de ser candidato en las próximas generales, y para ello viene organizando reuniones con diversos sectores que apuesten a la campaña que promueve con el mensaje: «el modelo de Madryn, hoy queremos que se replique en cada rincón de Chubut».

Si bien el camino está iniciado, Sastre tiene mucho trabajo por delante, ya que su nivel de conocimiento en el interior provincial es escaso.

En cuanto a los aliados, en Madryn ya cuenta con quien fuera su oponente en el pasado, Carlos Tomás Eliceche, quien empujado por la idea de sentar a un madrynense en el sillón de Fontana 50, se ha comprometido a acompañar al Vicegobernador.

Un dato no menor es que, en la foto del encuentro con la militancia que organizó Ricardo Sastre, aparece Mariano García Aranibar, quien asumió recientemente como diputado. El exintendente de Gaiman, no tardó en publicar en redes sociales que estaba muy complacido al participar de lo que llamó «un hermoso encuentro de la militancia madrynense», y expresó su apoyo a la candidatura de Ricardo Sastre para la gobernación en 2023.

Por cierto, con esta foto, García Aranibar exhibe a quien responde esa mano, una pregunta que muchos se hicieron en ocasión de asumir como diputado tras la muerte de Tirso Chiquichano.