Presos de Comodoro realizan huelga de hambre: «Algunos se cosieron la boca»

Los internos de tres pabellones de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia iniciaron una huelga de hambre, en reclamo por jornadas de capacitaciones con «salida laboral» para poder reinsertarse en la sociedad, una vez que abandonen el sistema penitenciario. Asimismo, los reclusos pidieron volver al régimen de visitas anterior a la pandemia

Mientras tanto, la jueza que lleva adelante la causa dispuso inicialmente que la fecha para la revisión del pedido sea el 22 de marzo, pero según deslizaron desde la Defensoría Pública, la cita tendrá lugar la semana que viene.

Más de tres semanas de reclamo

En dialogo con División Noticias, uno de los internos, Brian Ampuero, explicó que «llevamos 8 días sin comer los pabellones 2, 5 bis y 8, y básicamente pedimos que se flexibilice el protocolo de visitas y que nos den cursos de capacitaciones laborales para salir aptos a la sociedad» y contó que «hace más de 20 días que lo presentamos ante la jueza y lo negó, por lo que tuvimos que hacer una huelga de hambre para que nos den una audiencia».

«Algunos se cosieron la boca»

«Hay algunos ‘pibes’ del Pabellón 8 que se cosieron la boca, se han desvanecido un par de muchachos. Personalmente, yo bajé 7 kilos y otros no se levantan de la cama, son demasiados días que venimos esperando que resuelvan», planteó el recluso, sumando a ello que «desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, no tuvimos visitas hasta diciembre de ese año; incluso debimos hacer una huelga de hambre para que se nos diera la visita, pero estábamos a unos cuatro metros, la familia de un lado y nosotros del otro».

Visitas más restringidas

«Luego», continuó Ampuero, «pasó el tiempo, se flexibilizó la visita pero no dejaban pasar comida ni nada, en ese entonces teníamos dos vacunas, ahora atenemos tres y a nuestra familia le exigen dos dosis; pasó un mes, cambió la jueza de ejecución y la actual nos cortó la visita aduciendo que estaba la variante Ómicron ante el Ministerio de Salud».

Casi 70 reclusos

«A la visita la dejan entrar al baño, a nosotros no; hay un solo inodoro, no hay agua, nos tienen sentados en una mesa mirándonos las caras, y si te levantás, te cortan la visita. No hemos tenido respuesta de nada, así que vamos a seguir con la huelga de hambre, somos casi 70 presos que estamos así y las familias han incluso reclamado ante la Fiscalía», señaló el interno.

Habrá audiencia

Por su parte, la defensora pública Juliana Fuentes sostuvo que «la jueza de Ejecución dio intervención a determinados organismos pidiendo que se expidan respecto de la viabilidad de reanudar las visitas a como se estaban llevando en enero, ya que a raíz de la cepa Ómicron se volvió para atrás» y agregó «se fijó una fecha de audiencia para la semana que viene, nos informaron que uno de los pabellones habría desistido de la huelga de hambre».

De la Ley a la práctica

En la misma línea, la funcionaria aclaró que «se tratarán todos los requerimientos que ellos hicieron, la realidad es que hoy contamos con (clases) de Primaria, Secundaria y algunos cursos de formación profesional; hubo talleres de verano gestionados por el Ministerio de la Defensa, y entiendo que ello apuntan a una mayor cantidad y a hacerlos de manera virtual pero no hay buena conectividad» y, consultada sobre el pedido de los reclusos y cómo el mismo se encuentra contemplado en la Ley de Ejecución Penal 24.660, respondió que «la Ley establece un montón de cuestiones que llevadas a la práctica se dificultan porque, por ejemplo, no tienen computadora ni Internet».