Ana María Iturra asumió como subsecretaria de Desarrollo Social del Chubut

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento este lunes a la nueva subsecretaria de Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Ana María Iturra. “No hay excusas ni económicas ni financieras, la presencia del Estado tiene que estar hoy más que nunca”, precisó el mandatario tras la asunción de la nueva funcionaria.

El acto se desarrolló en la Residencia Oficial de Km. 3, en Comodoro Rivadavia y contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Mirta Simone; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Ambiente, Roberto Jure, y los subsecretarios de Políticas Sociales, Gabriela Ferrari y de Desarrollo Humano y Familia, Humberto Payllafil..

Además, estuvieron presentes referentes de distintas instituciones con asiento en Comodoro Rivadavia como la Casa del Niño, el Hogar Pablo VI, el Servicio de Protección de Derechos, Cruz Roja Argentina, Club de Leones, la Fundación Padres Unidos en la Lucha Contra el Cáncer Infantil (PULCCI), El Centro de Excombatientes y parroquias, entre otras.

La lectura del decreto Nº 164 estuvo a cargo de la escribana adjunta de Gobierno, Carolina Guinle, y a través del mismo, se puso formalmente en funciones a Ana María Iturra como responsable del área que actualmente se encontraba vacante.

Presencia en el territorio

Tras la puesta en funciones, Arcioni realzó el compromiso social de Iturra al frente de la Delegación de Familia en Comodoro Rivadavia. “Todos la conocen a Anita por el trabajo que viene haciendo incansablemente, acompañando a todas las instituciones”.

El gobernador manifestó que a partir de su designación en la Subsecretaría de Desarrollo Social “ese mismo trabajo se va a amplificar y replicar en sintonía con la ministra en cada rincón de la provincia”. Aseguró que se trata de un área “muy sensible y no hay excusas ni económicas ni financieras para no poder llegar a cada una de las necesidades, con mucho territorio, mucha presencia y mucha coordinación”.

Arcioni indicó que “con este salto de jerarquización se va a amplificar” esa tarea y reveló que la flamante funcionaria “no tiene otra ambición más que poder llegar y ayudar a cada uno de los vecinos”.

Finalmente precisó que “era una Subsecretaría que no estaba cubierta, y hoy es una realidad para tener ya conformado a pleno el equipo y seguir trabajando”.

Llegar al vecino

La nueva subsecretaria de Desarrollo Social manifestó que “fue una sorpresa” su designación en el área e indicó que “el Gobernador me pidió hace poquitos días que me sume al equipo del Ministerio en Rawson”.

Sostuvo que “hace un año y medio vengo desempeñándome como delegada de Familia en Comodoro, ahora dando un paso más grande, ampliando el trabajo a toda la provincia, para llegar a la gente, escuchar y estar con el vecino que más lo necesita”. Iturra señaló que su eje será “recorrer, hacer territorio y ahí sacaré mis conclusiones para empezar a trabajar lo antes posible”.