Pol Fernández por Pavón, el “trueque” que analiza Boca

El mercado de pases del fútbol argentino tiene a los clubes activos en búsqueda de refuerzos y en este sentido, Boca Juniors ya comenzó con negociaciones con distintos pares por salidas, transferencias e incluso “trueques”.

En este sentido, “El Xeneize” planifica el regreso de Pol Fernández y la salida de Cristian Pavón al Cruz Azul de México, como así también se negocia con el Dynamo de Moscú que quiere llevarse al colombiano Villa. Además se barajan chances de incorporación de refuerzos como Facundo Farías, Ángel Romero, Roger Martínez y Darío Benedetto.

Pavón por Fernández

Boca se mueve en el mercado de pases y apareció una chance concreta de poder ejecutar un trueque de jugadores como la negociación que ya se está realizando desde este miércoles con Cruz Azul de México.

El club que milita en la Liga MX está interesado en sumar a Cristian Pavón y en dicha negociación podría derivar en la vuelta de un ex futbolista ‘xeneize’: Pol Fernández. Según indicó Medio Tiempo, el presidente deportivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, tuvo un primer acercamiento con el club argentino, pero las charlas formales se iniciaron este jueves.

La idea de la ‘Máquina Celeste’ es poder sumar al delantero de 25 años para reemplazar a Jonathan Rodríguez, futbolista que dejó la institución mexicana en este mercado de pases. Cabe remarcar que tanto Pol como Pavón transitan la etapa final de sus contratos con sus respectivos clubes y las posibilidades de renovación son bajas.

Pol Fernández fue una de las primeras apuestas de Riquelme en el inicio de su gestión como encargado de fútbol de Boca. El futbolista llegó al club azul y oro a principios de 2020 a préstamo por un año con opción de compra y logró afianzarse en el equipo.

Si bien la intención de Boca era renovar el préstamo por un año más con el jugador para luego comprar su ficha, este se negó y el club decidió apartarlo del equipo, por lo que desde fines de octubre hasta la finalización del vínculo el jugador fue marginado de las canchas. En ese lapso de tiempo, no participó de las llaves de Libertadores ante Inter de Porto Alegre (octavos de final) y ante Racing (cuartos).

Quién se va, y quién se queda

En otro orden, Boca está a la espera de que el Dinamo de Moscú mande por escrito las condiciones que arreglaron de palabra por el pase del colombiano Sebastián Villa y así concretar la transferencia que le dejaría a Boca una suma neta cercana a los U$S 8,5 millones.

De irse Pavón y Villa, como todo el «mundo Boca» supone, el club de la Ribera buscará incorporar en este mercado de pases a dos delanteros importantes.

Los nombres que se barajan son cuatro: Facundo Farías, Ángel Romero, Roger Martínez y Darío Benedetto.

Por Facundo Farías, el juvenil de Colón, de 19 años, Boca hizo una oferta oficial de U$S 5 millones por el cincuenta por ciento de su ficha, y que fue rechazada por el «Sabalero», que sin embargo no cerró las puertas a nuevas negociaciones.

La cláusula del futbolista santafecino es de U$S 10 millones y en estos días se sentarán ambas dirigencias para tratar de llegar a un acuerdo por una cifra superior a la ofrecida.

En cuanto al paraguayo Ángel Romero, en Boca esperan cerrar en los primeros días de enero un acuerdo con el ex delantero de San Lorenzo.

En cuanto a Roger Martínez otro viejo sueño de Román, se aguarda una respuesta del jugador que pertenece al América de México.

El otro destacado en la lista es Darío Benedetto, quien estaría dispuesto a volver aunque tenga que bajar sus pretensiones económicas. El actual jugador del Elche pertenece al Olimpique de Marsella, club que tendría que ponerle precio a su cotización.

Para el mediocampo, Boca sigue a la espera de la decisión que tome el volante uruguayo Agustín Canobbio, una de las figuras del torneo de su país, quien está cerca de renovar su contrato con Peñarol. De ser así, la cláusula de 20.000.000 de dólares que le pondría el club «carbonero» haría imposible que se concrete su llegada.

El entrenador Sebastián Battaglia, firmará su contrato por un año a su regreso, mientras que el plantel «xeneize» comenzará la pretemporada el lunes 3 de enero por la tarde, en el predio de Ezeiza.

Boca tiene confirmados dos partidos amistosos que serán parte de un hexagonal de dos zonas, a jugarse uno el 17 de enero ante Colo Colo; y el otro el jueves 20 ante Universidad de Chile.

La idea era jugarlos en San Juan, pero finalmente se realizarían estadios del AMBA.