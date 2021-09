Ávila opinó que el proyecto de Ley de Hidrocarburos tiene perspectiva federal

El secretario general del Sindicato de Petroleros, Jorge «Loma» Ávila, se refirió al proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos, presentado oficialmente este jueves en la Casa Rosada, a la cual asistió junto al gobernador Mariano Arcioni.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «hemos debatido desde hace 60 días los ítems con los que teníamos diferencias, y de los seis puntos se cambiaron cuatro y dos quedaron de otra manera, ayudando un poco a la inversión en la provincia de Chubut» y recordó que «cuando nació, el proyecto era cien por cien de integración de Vaca Muerta, y hoy se ha repartido a todos los yacimientos del país».

Consultado sobre el impacto en Chubut, Ávila apuntó que «en yacimientos como los de Chubut no hay una reconversión, es decir, no hay más para perforar; y necesitamos encontrar un incentivo para volver a hacerlo y hallar petróleo en otro sitio, lo cual nos permite subsistir» y destacó que «el proyecto nos da garantías por 20 años a las operadoras, pero también le tiene que dar estabilidad a las pymes de la región, ya que no se puede tener estabilidad durante dos décadas y cada dos años cambiar una pyme; por eso pedimos que todos los contratos sean de 5 a 8 años de servicio, es la única manera de tener rentabilidad».

«Hay que tener la expectativa de que encontraremos nuevos yacimientos, lo cual nos permitiría entrar a discutir parte de la Ley. El mundo ya cambió en materia de combustible, ya que dentro de 10 años ya no van a venir autos con el mismo, ya comenzó otra etapa de autos con generación eléctrica y demás, es obvio que el petróleo va a perder valor en el mercado de acá a 15 o 20 años», analizó «Loma» Ávila.