Trevelin: diagraman el trabajo por futuros incendios forestales

El secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, mantuvo este fin de semana una reunión con el director General de Defensa Civil de la Provincia, José Mazzei, el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, el intendente del Parque Nacional “Los Alerces”, Hernán Colomb, y el secretario de Coordinación de Gabinete local, Belarmino Álvarez. Allí se abordó la temática de los incendios forestales de cara a la temporada de verano que se viene, pero también pensando en las acciones a realizar en el mediano y largo plazo.

«En principio se rescató que es necesario retomar el plan contra incendios forestales que tiene Trevelin y realizar acciones en ese marco y generar que las comunidades sean menos vulnerables a este tipo de eventos. No desconocemos que incendios van a seguir habiendo, pero es importante que estemos mejor preparados y asumir entre todos el rol que nos toca», dijo Roveta en declaraciones a AZM Radio.

El secretario de Bosques no dudó en calificar de «preocupante» la situación que se vive por la sequía, aunque aclaró que «por suerte en las últimas semanas se han registrado precipitaciones y eso nos da un poco de alivio, pero no hay que dejar de tener en cuenta estas situaciones». El funcionario apeló también a la responsabilidad individual en el uso del fuego.