«No hay turismo con pedido de PCR», aseguró Mariano Re

El vicepresidente del Ente Mixto de Turismo, Mariano Re, habló acerca de lo que se espera para esta temporada de ballenas y fue tajante a la hora de referirse al pedido de un test de PCR negativo al turista, cuestión que incrementa fuertemente el valor del viaje. «A nadie le convence eso, no hay turismo con PCR porque el viaje ya se encarece desde el arranque. Las restricciones son refractarias a los mercados turísticos».

En ese sentido, la intención de los prestadores es que, en todo caso, se trabaje con hisopado rápido y no con PCR: «Ya a los que vienen en sus autos particulares no se les va a pedir y hay que seguir peleando por el test rápido de antígenos para quienes lleguen en avión y bus».