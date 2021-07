La Araucanía contará con su Edición Nacional

Tras la postergación de los Juegos Binacionales de la Araucanía confirmada semanas atrás, las autoridades del Ente Patagónico del Deporte de la Argentina, crearon los Juegos Nacionales de la Araucanía.

De esta forma, se encara la organización de lo que será la 1° Edición de esta competencia, a realizarse para las categorías Sub-19 y entre los días 31 de octubre al 7 de noviembre.

La Araucanía tendrá su Edición Nacional

Durante las jornadas de jueves y viernes, se desarrolló en la localidad rionegrina de Viedma, una nueva reunión Ordinaria del Ente Patagónico del Deporte, en la cual estuvieron los máximos referentes del deporte regional.

Por Chubut Deportes participaron de este encuentro su presidente, Gustavo Hernández y los gerentes Brian Oggero (General) y Marcelo Richotti (Deportivo).

El ministro de Deportes de Neuquén y presidente del Ente Patagónico Deportivo (Epade), Luis Sánchez, encabezó este nuevo conclave que terminó por confirmar la creación de los Juegos Nacionales de la Araucanía, dispuesto para categorías Sub-19 y que tendrá la participación de las seis provincias patagónicas argentinas.

Se anunció que la competencia mantendrá el origen del nombre del certamen binacional que fue suspendido por la pandemia y la fecha de realización será del 31 de octubre al 7 de noviembre.

La iniciativa surgió con la idea de que los chicos comprendidos en esa franja etaria, puedan mantener el espacio de competencia que quedó en blanco en los últimos dos años (en 2020 tampoco se realizaron los juegos de la Araucanía).

La novedad para esta novel competencia será la incorporación del handball, que se sumará como disciplina invitada. Al ser deporte “invitado”, coronará a un campeón pero no computará puntos para la clasificación general.

La propuesta se realizará en las fechas apuntadas en diferentes provincias. Se determinó que Tierra del Fuego recibirá al vóleibol, mientras que Santa Cruz tendrá la natación y Chubut será sede del fútbol y el básquetbol. Mientras que Río Negro organizará las competencias de judo y ciclismo y Neuquén las de atletismo y handball.

Vale aclarar que La Pampa no será sede de ninguna disciplina en estos Juegos Nacionales de la Araucanía porque en diciembre (del 5 al 10) organizará los EPADE.

Una vez finalizadas las reuniones, Brian Oggero Gerente General de Chubut Deportes, comentó que “los Juegos Nacionales de la Araucanía no vienen a reemplazar a los binacionales”, recalcando en este sentido que “ante la imposibilidad de Chile de participar, se decidió crear esta competencia para fortalecer a los Juegos de la Araucanía, porque se competirá en las mismas edades”.

“No podemos dejar que estos deportistas no tengan la posibilidad de desarrollarse ni competir durante dos años consecutivos y perder una camada”, agregó.

En cuanto a las fechas de realización, afirmó que “van del 31 de octubre al 7 de noviembre. Las provincias que empiezan a competir el 1 de noviembre, terminarán el 5. Chubut empezará el 2 de noviembre para finalizar el 7, porque seremos sede del cierre oficial y premiación del evento”.

Según Oggero, el proyecto contempla “repartir las sedes entre todas las provincias y flexibilizar algunas cuestiones reglamentarias que ya se acordaron”.

Del lanzamiento de este evento, realizado en un hotel céntrico de la localidad de Viedma, Río Negro, fue parte intendente local Pedro Pesatti, los responsables de cada provincia. Asimismo, previamente, los integrantes del Ente Patagónico del Deporte fueron recibidos por la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras.