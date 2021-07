Cormillot aseguró que la obesidad “está invisibilizada” en Argentina

El médico especializado en nutrición y obesidad, Alfredo Cormillot, analizó el abordaje de la problemática de sobrepeso en niños y adultos. En diálogo con AzM Radio, planteó que dicho flagelo actualmente “no está en la agenda” sanitaria, e incluso remarcó que no suele mencionarse a la obesidad como una de las comorbilidades frente al contagio de Covid-19, cuando la misma es una de las principales características que comparten los pacientes fallecidos tras haber contraído el virus.

Invisibilizados

Sobre la actualidad en materia de obesidad a raíz de los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, Cormillot explicó: “Hoy por hoy no hay ninguna acción y no parece que la habrá dentro del futuro próximo, parece que no está en el mapa. La obesidad está como invisibilizada, incluso cuando mencionan factores de riesgo frente al Covid se habla de hipertensión y diabetes, entre otras, pero ni se habla de obesidad”.

Alimentos y tradiciones

En cuanto a la malnutrición y la ingesta frecuente de cierto tipo de alimentos, el médico citó como ejemplos “pizza, manteca, bebidas azucaradas, panificados, empanadas, y productos locales como por ejemplo alimentos relacionados con la zona o la provincia y que son muy engordantes; entre ellos el pan casero que en algunas ocasiones se hace con mucha manteca”.

Poca intervención del Estado

“Las epidemias solamente se pueden controlar si hay una intervención estatal que pueda llegar a todos los lugares con medidas de información, prevención y regulación. Y lo que se ha visto que tiene que funcionar pero con un gran acuerdo, es cuando se regula el tipo de producción de alimentos. Para algunas provincias no se podría hacer. Pero sí se puede facilitar el consumo de alimentos saludables en los supermercados, o bien que las panaderías produzcan pan con menos sodio, algo que se empezó a hacer en San Isidro (Gran Buenos Aires). Y también estimular a los restaurantes para que incluyan algún plato saludable dentro de sus menúes”, apuntó Cormillot, agregando que “incluso, debería haber más bebederos en las escuelas para incentivar el consumo de agua”.