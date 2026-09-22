Milei se reúne con un alto funcionario de Trump

El presidente Javier Milei arribó este martes a los Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que hoy incluirá como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior del presidente Donald Trump.

Se trata de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

Su primera actividad oficial en Nueva York será a las 15, cuando participará de una reunión del “Escudo de las Américas”. Luego, a las 16, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, y a las 19:55 está prevista su reunión con Rubio. Finalmente, a las 20:30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.