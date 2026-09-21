Caputo aterrizó en Nueva York

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó a Nueva York antes de la llegada del presidente Javier Milei y comenzó la agenda financiera que tendrá el Gobierno durante su estadía en Estados Unidos. El funcionario mantuvo dos reuniones en la sede de JP Morgan y realizará una presentación, mientras una misión del FMI inicia en Buenos Aires la tercera revisión del programa acordado con la Argentina.

Caputo se adelantó a la llegada del Presidente a Nueva York. Milei participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de Estado tiene previsto viajar este lunes por la noche y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves.

El encuentro de Caputo con inversores se da en un momento de especial atención sobre la economía argentina porque los distintos analistas del mercado financiero vienen siguiendo de cerca la evolución del programa económico, las reservas, el mercado cambiario y las perspectivas de financiamiento del país.

El objetivo es transmitir de primera mano la visión del Gobierno sobre la marcha del programa económico y las condiciones financieras de la Argentina.