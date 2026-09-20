Milei y 12 gobernadores a París

Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país.

El evento se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. De acuerdo con el medio, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio, según informó Clarin.

Según Clarín, entre los mandatarios que formarán parte de la comitiva estarán Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

También se sumarán Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación, aunque desde la Ciudad evitaban confirmar oficialmente su participación.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei en la gira, aunque su entorno tampoco confirmó su presencia, de acuerdo con la publicación.