Bowen en el lanzamiento de Kicillof



El intendente de Dolavon, Dante Bowen, participó este sábado 19 de septiembre del lanzamiento nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La actividad se realizó en la UTN de Avellaneda y reunió delegaciones de distintas provincias. Según reveló Vibra News, Bowen representó a Chubut, participó de los debates y fue orador en las comisiones de Salud Pública y Cultura y Deporte.

En el cierre, compartió el escenario principal junto a Kicillof y mantuvo encuentros con dirigentes del espacio, entre ellos Carlos Bianco, Andrés “Cuervo” Larroque, Daniel Gollan, Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez.

Bowen sostuvo que “Chubut tiene que ser protagonista de la Argentina que viene” y planteó una agenda vinculada con energía, pesca, aluminio, turismo, conocimiento, producción y trabajo.