Caputo se reunió con inversores y el riesgo país aumentó a 543 puntos

Luego de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores en Nueva York las acciones y los bonos argentinos sufren marcadas caídas y elevan el riesgo país a 543 puntos.

Los títulos públicos sufren bajas de hasta 1,3%, lo que lleva al índice soberano a su mayor valor desde el 20 de mayo.

En tanto, los ADRs de las acciones argentinas en Wall Street operan con mayoría de bajas con IRSA como la de peor performance con un retroceso de 3,4%. En tanto, el MERVAL muestra una retracción de 1%, a partir de bajas en casi la totalidad del conjunto.

Esta mala jornada financiera se produce al día siguiente de una reunión que Caputo mantuvo en la sede del JP Morgan en Nueva York con inversores y que no fue informada por el Ministerio de Economía.

En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el gobierno para cumplir con el pago de la deuda pública.

Fuente: Agencia NA