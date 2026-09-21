“Más proveedores de Madryn resultaría en más empleo, pero hay que gestionar”, advirtió Zonza Nigro



El director de FEPA, Carlos Zonza Nigro, analizó la situación económica de Puerto Madryn y planteó la necesidad de impulsar el compre local y promover nuevas empresas proveedoras de las grandes compañías como una estrategia concreta para generar más empleo. “Tenemos que lograr que una mayor parte de la actividad económica se transforme en trabajo para los madrynenses”, sostuvo.

Carlos Zonza Nigro sostuvo que la falta de empleo constituye hoy la principal preocupación para Puerto Madryn y advirtió que sus consecuencias atraviesan a todas las actividades económicas de la ciudad.

“La preocupación principal es la falta de empleo. En algunos sectores se expresa en la pérdida de rentabilidad y, en otros, en la caída del consumo, pero finalmente el impacto es el mismo: el trabajo”, afirmó durante su participación en el programa El Resto es Bijouterie.

Zonza Nigro explicó que esta situación puede observarse en el funcionamiento cotidiano de los comercios, la hotelería, la industria. Según relató, en sus recorridas por empresas industriales encontró reducciones en las dotaciones de personal, mientras que la menor rentabilidad y el bajo consumo también condicionan la actividad de otros sectores.

Frente a este escenario, señaló que la discusión no debe agotarse en describir las dificultades, sino avanzar hacia medidas concretas. Entre ellas, propuso promover rondas de negocios, ampliar la red de proveedores locales y generar espacios de diálogo con las grandes empresas para identificar productos y servicios que puedan ser ofrecidos desde Puerto Madryn.

“La discusión política tiene que ir por el camino de la generación de trabajo. Hay que sentarse con las empresas, encontrar puntos en común y ampliar la cantidad de proveedores locales. Hay muchas compras que hoy se hacen afuera y que podrían transformarse en oportunidades para empresas y trabajadores de nuestra ciudad”, sostuvo.

El director de FEPA también remarcó que la realidad de Madryn está directamente vinculada con lo que sucede en el resto de Chubut y la región. La crisis de la actividad petrolera en el Golfo San Jorge, explicó, repercute sobre el consumo, las inversiones y el movimiento económico provincial.

“Madryn no es una isla. Cuando la economía de Comodoro o del Golfo San Jorge atraviesa dificultades, eso también impacta en nuestra ciudad. No podemos perder esa mirada integral de la provincia”, señaló.

Para Zonza Nigro, el contexto nacional condiciona, pero no exime a la dirigencia local y provincial de buscar respuestas que permitan sostener la producción y el empleo.

“La macroeconomía es fundamental, pero también hay que moverse. No podemos quedarnos de brazos cruzados: tenemos que generar más empresas, fortalecer a las que ya existen y crear más trabajo en Madryn”, concluyó.