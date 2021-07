Chubut integrará una mesa de trabajo por la nueva Ley de Hidrocarburos

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, recibió este miércoles en Buenos Aires al ministro de Hidrocarburos del Chubut, Martín Cerdá, a fin de analizar lo acordado en la cumbre de principios de mes convocada por el gobernador, Mariano Arcioni, en Comodoro Rivadavia. Cabe destacar que allí se fijó una postura común en post de la defensa de los intereses de Chubut respecto del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, impulsado desde el Gobierno Nacional, el cual se estima que se presente ante el Congreso Nacional en el mes de septiembre.

De la reunión que tuvo lugar en la Secretaría de Energía de la Nación, participaron además el secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila; su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; y el diputado provincial. Emiliano Mongilardi.

Además, se acordó una mesa de trabajo para este jueves con su asesor Ariel Kogan, para conocer el proyecto y hacer los aportes necesarios.

Luego del encuentro, Cerdá destacó que en base a ese pedido fue muy positiva la reunión: “El planteo fue la necesidad de conocer el proyecto de ley que vienen trabajando en el ámbito de la Secretaría. Venimos pidiendo participación en todo lo que es el armado de ese proyecto”.

En ese sentido el ministro chubutense señaló: “Martínez nos explicó que el proyecto sigue avanzando y que se están escuchando los distintos actores. Le manifestamos cuáles eran las cuestiones que deberían estar plasmadas en el proyecto sobre todo teniendo en cuenta la particularidad de nuestros campos maduros, para no quedar en una desventaja respecto a las inversiones que se pueden hacer en otras cuencas”.

“Él nos dio la tranquilidad que todos esos puntos están siendo tenidos en cuenta, nos pidió paciencia, que el proyecto como aún se está trabajando, prefiere mantenerlo en reserva y no lo van a dar a conocer todavía por una cuestión de que no se tergiverse o se hagan especulaciones malintencionadas”, manifestó Cerdá.

Finalmente adelantó que “algo más que positivo es que mañana a la mañana, a los mismos integrantes que hoy participamos de la reunión, nos va a recibir su secretario privado Ariel Kogan, el cual nos va a permitir conocer el proyecto para que podamos hacer los aportes necesarios y lo que consideremos oportuno”.