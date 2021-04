Indagarán a los sospechosos del ataque a la comitiva presidencial en Lago Puelo

El Fiscal Federal de Esquel, Federico Baquioni Zingaretti, confirmó que citó a declaración indagatoria a las personas que fueron identificadas como los presuntos autores del ataque a la comitiva que el pasado 13 de marzo encabezó el presidente Alberto Fernández a la localidad de Lago Puelo, afectada por incendios forestales ocurridos en la zona de la Comarca Andina.

«Confirmo que fueron citados a declaración indagatoria varias personas porque la investigación se encuentra en una etapa de conclusiones» explicó Zingaretti en declaraciones a la prensa.

Sin embargo el integrante del Ministerio Público no dio más detalles de la causa atento a que «la instrucción la lleva adelante el juez federal Guido Otranto y no me corresponde a mí abundar sobre el particular».

Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que los convocados son un grupo de más de diez personas, identificados en imágenes que se tomaron durante esa jornada, cuando manifestantes lanzaron piedras sobre el vehículo que trasladaba al jefe de Estado.

La agresión se produjo cuando el contingente salía en horas de la tarde del Centro Cultural en Lago Puelo, epicentro del principal foco del incendio, donde había tenido una reunión con autoridades locales.

«Es muy probable que número de indagados varíe con el avance de la causa porque seguramente el juez evaluará una vez que tome declaraciones quiénes pudieron haber tenido una participación más relevante en el hecho que se investiga», explicaron las fuentes.

La instrucción es desarrollada por Andrés Flores, uno de los secretarios penales con que cuenta el juzgado federal ubicado en la esquina de San Martín y 25 de mayo de Esquel.

La investigación había recaído primero en el fuero provincial, pero el juez chubutense Jorge Criado dictó la «incompetencia parcial».

A partir de ahí la instrucción se dividió en dos expedientes: el ataque al móvil de Parques Nacionales en el que se trasladaba el Presidente (fuero federal) y los daños a la camioneta Renault Duster de la brigada de investigaciones de la Policía de Chubut (fuero provincial).

En el caso del utilitario «Mercedes Sprinter» en el que iba la comitiva presidencial, fue calificado como «atentado a la autoridad y daños», mientras que se investiga por “daños” lo sucedido luego con la camioneta de la Policía chubutense.

En la Comarca Andina se produjeron una decena de allanamientos que incluyeron las detenciones de Ana Elvira Ruiz, Guillermo Ramírez, Iván Gonzáles, Mariano Gusmerini, Adrián Rodríguez y Alejandro Orda; que formarán parte de la primera tanda de los imputados que serán indagados por Otranto.

Con el correr de los días el número de viviendas allanadas en la comarca andina aumentaron, con el secuestro de prendas de vestir y celulares que forman parte de la causa.

El ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni, explicó en diálogo con Télam que «la investigación se orientó rápidamente gracias a las imágenes que se recogieron en la zona, tanto de la propia brigada como de cámaras de seguridad de vecinos particulares».