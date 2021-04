El Puerto de Madryn activó protocolos ante arribo de barcos con casos de Covid

Todo buque que provenga de otro puerto diferente al de Puerto Madryn deberá presentar las PCR de toda la tripulación con una antigüedad no mayor a 48 horas. Así lo estableció la Administración Portuaria al activar los protocolos ante el reinicio de la temporada de langostino. Ocho tripulantes de un buque de Conarpesa dieron positivo y fueron trasladados a un hotel para que cumplan con la cuarentena. Esa metodología ya se aplicó en la temporada anterior y evitó propagación de contagios.

A raíz del arribo en los últimos días, de buques con casos sospechosos y algunos confirmados a la rada local, desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn se quiere llevar tranquilidad a la población en cuanto a los controles que se desarrollan tanto para buques extranjeros como para aquellos de bandera nacional.

Cabe recordar que la APPM cuenta con un protocolo sanitario por COVID-19 que se confeccionó en conjunto con personal del Ministerio de Salud de Provincia del Chubut, Sanidad de Fronteras, Prefectura Naval Argentina y el Municipio local. El mismo se fue modificando acorde se desarrollaba la pandemia, hasta llegar a la versión actual, la cual se encuentra plenamente vigente. Durante los últimos meses se han llevado a cabo numerosas reuniones con representantes de los diferentes sectores intervinientes para estar actualizados en cuanto a la situación reinante y nuevas formas de prevención.

El protocolo confeccionado por la APPM, y que sirvió como base para otros similares de la provincia, establece que todo buque que provenga de otro puerto diferente al de Puerto Madryn deberá presentar las PCR de toda la tripulación con una antigüedad no mayor a 48 horas desde tomada la muestra o en su defecto cumplir el plazo establecido de 14 días de navegación. De no cumplir ninguno de estos dos requisitos, el buque permanecerá en la rada local hasta cumplir el tiempo exigido.

Tal como se realizó en diferentes oportunidades de la temporada pasada, en caso de que los tripulantes de un buque resulten casos positivos y deban transitar su aislamiento en tierra, la decisión será tomada por la cartera de Salud Provincial, quien se lo informará a la Administración Portuaria de Puerto Madryn, la cual solo arbitra los medios operativos para que el procedimiento se pueda desarrollar dentro de la jurisdicción portuaria.

Una vez desembarcados los tripulantes la empresa armadora del buque deberá proceder a la desinfección del buque para recambio de tripulación o mantener el buque en la rada local a la espera de los tripulantes.