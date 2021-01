El sector del turismo de la cordillera reclamó por el deficitario servicio eléctrico

El Grupo de Empresarios de Gestión Turística (GESTUR) que abarca el Corredor de Los Andes desde El Manso hasta el Corcovado enviaron sendas notas al gobernador Mariano Arcioni; al Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera y a los intendentes de la Comarca, Augusto Sánchez, Pol Huisman y Antonio Reato para que busquen de una vez por todas una solución ante el deficitario servicio eléctrico que se brinda.

“Es sabido que a lo largo de los años, la red de energía eléctrica de nuestra zona se ha ido degradando, y que el personal de la Dirección General de Servicios Públicos, Delegación Noroeste, carece de los elementos necesarios para realizar no solo el mantenimiento preventivo, sino el de emergencia”, sostienen.

Indicaron que “nuestra zona tiene al turismo y a la producción, como principal fuente de ingresos, y el servicio de energía eléctrica es imprescindible para mantener las cámaras e instalaciones de frio, los servicios mínimos en los complejos turísticos hoteleros, las redes de internet y telefonía, y los servicios de agua, vale decir, se corta la luz, y nos quedamos “desnudos” y sin respuesta”.

Explican que ante la infinidad de presentaciones se sienten cansados, “se nos ha prometido que de la facturación el 60% iba a permanecer en la zona, para el mantenimiento de redes y hoy nos encontramos con que hemos pagado una sola factura, y se volvió a caer el sistema, y que además de ver que no haya accidentes sobre la red, un temporal de viento nos despoja de todo”.

Remarcan que pocos empresarios han podido equiparse con grupos electrógenos, “pero claramente el costo operativo no es el mismo, y en épocas de vacas flacas, incertidumbre y reducción de márgenes de ganancias, con un mercado deprimido que fija los precios al límite de la renta, resulta imprescindible contar con un servicio de energía eléctrica previsible con una tensión regular que no queme nuestros equipos; y con servicios que no nos dejen sin luz 18 horas”.

Las notas que llevan la firma de Doris Romera, presidente de Gestur y Alumine Honik, secretaria plantea que “no hay más tiempo, ya estamos muy golpeados, una epidemia de Hanta en la temporada 2019, una pandemia de COVID en la temporada 2020 y 2021, y cualquier circunstancia climática nos deja sin cobertura”.

Basta de catarsis

Desde el Gestur exigen respuestas serias, “no necesitamos funcionarios que nos usen para hacer catarsis, queremos planes serios, de inversión real, pero con capacidad de responder a las contingencias en el corto, mediano plazo y largo plazo. Necesitamos salir adelante y sin falsas promesas”, concluyeron.