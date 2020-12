Massoni denunció una asociación ilícita vinculada con la pesca

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, hizo una presentación hoy ante la Justicia Federal de Rawson para denunciar una “asociación ilícita” vinculada a la actividad pesquera. Puntualmente, apuntó contra funcionarios, empresarios y “testaferros” del sector, a quienes los responsabilizó de “evasión tributaria” y “lavado de activos”.

Al explicar los motivos que impulsaron esta acusación, el funcionario precisó que “recibí un sobre con un CD en el que supuestamente existía documentación comprometedora vinculada con la pesca que de inmediato le di al área de informática de la policía para que descartara que contuviera algún virus como suele ocurrir”.

El puntapié de la denuncia

Además, en una entrevista con Radio Chubut, Massoni remarcó que “del área de investigaciones me devuelven el material donde me explican que está libre de virus pero que cuenta con información muy sensible que, una vez leída y procesada, decidí transformar en denuncia porque es mi obligación como funcionario público”.

El titular del Ministerio de Seguridad de Chubut también indicó que “la asociación está integrada por al menos ocho integrantes, de gente que monopoliza la actividad en Puerto Rawson y maneja la estiba”. No obstante, por el momento no dio nombres específicos, aunque hizo alusión a “un actual diputado nacional”.

“Por ahora me voy a reservar el nombre de los integrantes de esta organización que está consolidada, con por lo menos 5 años de actividad, que operaba creando sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos según la denuncia que realicé al tomar contacto con los datos que recibí”, enfatizó el ministro.

Documentación

En cuanto al a documentación aportada, aparecen pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”.

Vale destacar que Massoni realizó la denuncia ante el juez federal N°2 de Rawson, Gustavo Lleral, y se aprestaba a hacer lo propio ante el fiscal de la justicia provincial, Omar Rodríguez, titular de la agencia especial que investiga delitos contra la Administración Pública.