Puratich reconoció que “cobren o no cobren sus sueldos”, el personal de Salud trabaja

La información oficial indica que se confirmaron 3 nuevos casos de COVID-19 en Trelew, y todos ellos serían contactos estrechos con el caso confirmado el pasado 26 de mayo, es decir el taxista sobre el cual todavía se buscan otros posibles contactos.

Mientras la familia y los compañeros del taxista salieron a cuestionar al sistema de Salud acerca de los protocolos sanitarios, el Gobierno del Chubut anticipó que habrá una conferencia de prensa este viernes a las 08:30 de la mañana. No obstante, el ministro Fabián Puratich no pudo esperar, y a través de su cuenta de Twitter afirmó: “hoy un nuevo y difícil día, escuchando críticas y calumnias a un sistema d salud y a un hospital q todos los días del año y mientras muchos critican desde la comodidad d sus casas, trabaja para cuidarnos, q se compromete, q se arriesga ante una enfermedad a la cual todos estamos expuestos, incluso cada uno d los trabajadores d los hospitales. Q mentimos, q inventamos casos, q queremos q nadie salga x tal o cual razón? Y saben cuál es la verdad? Q a pesar d todas las dificultades q vivimos todos los chubutenses los trabajadores de Salud independientemente q cobren o no sus sueldos, q se sientan bien o mal, q tengan miedo, pasan horas y horas fueras d sus casas para cuidarnos a todos. Como ministro d @saludchubut me siento orgulloso d todos y cada uno d los trabajadores d nuestro sistema de salud. Un abrazo inmenso. Y les volvemos a pedir a todas y todos…vos q podes #QuedateEnCasa cuidate a vos, tu familia, tus amigos”.

Así eligió el Ministro de Salud responder a las críticas y cuestionamientos de la familia y compañeros de trabajo del taxista contagiado, defendiendo la labor de los trabajadores de la Salud, al mismo tiempo que reconoce que muchos de ellos no han percibido sus salarios, una responsabilidad del gobernador Mariano Arcioni, que sigue incumpliendo con el pago de sueldos de los estatales donde se incluye al personal sanitario.

El reclamo

Familiares y compañeros de trabajo del taxista que dio positivo de COVID-19, afirman que fallaron los protocolos sanitarios. “Mi cuñado había ido al hospital pero no lo atendieron y se fue a atender a la Clínica San Miguel”, dijo la esposa de uno de los hermanos del paciente en diálogo con AzM Radio, y remarcó que “nosotros no dudamos del profesionalismo de los médicos del Hospital, lo que pedíamos, era algún papel con los estudios que digan que estaba contagiado de COVID-19”.

“Nosotros nos enteramos que estaba internado y recién al otro día, por los medios, nos enteramos que había dado positivo. Nadie nos dijo nada de manera oficial”, dijo la mujer en clara alusión a la falta de información precisa por parte de las autoridades sanitarias.

Según trascendió los casos confirmados son todos familiares directos del taxista diagnosticado el pasado 26 de mayo, y la mujer confirmada sería su madre.

Los compañeros del taxista

En la parada de taxis donde presta servicios el taxista diagnosticado con COVID-19, dialogamos con el encargado, Ariel Williams quien lamentó que desde el Ministerio de Salud no hayan tenido ninguna información de lo que sucedió con el compañero taxista, “desde el día 18 que no presta servicios por estar descompuesto, el lunes 25 nos notifican que tenemos que cerrar la parada por precaución pero en ningún momento nos avisaron que nuestro compañero estaba con COVID 19”.

Williams explicó que del resultado se enteró por los medios de prensa “pero nunca me llamaron desde el hospital o del ministerio de salud para informarnos ni los protocolos para saber cómo continuarían”.

En ese sentido aseguró que el martes 26 de mayo le piden las planillas para buscar los contactos que tuvo el chofer, “le paso el listado del personal que presta servicio y desde el hospital hacen una selección de los que tuvieron contacto con este hombre, quedaron siete choferes seleccionados y a pesar que hubo resistencia desde el hospital para hacer los hisopados fue por mi insistencia que se los realizaran, al resto de la parada nos hicieron un análisis de sangre que nos dio todo bien”.

Desinfección

Williams relató que desde el Municipio el miércoles les desinfectaron la casilla y todos los vehículos que prestan servicio “pero no tenemos fecha de cuando nos permitirán tomar la actividad con los radio operadores”, dijo y agregó que “no tenemos comunicación desde el municipio sobre los pasos a seguir”.

Williams sostuvo que “esto nos ha perjudicado mucho en la parte laboral. No tenemos viajes y no sabemos cómo seguiremos, son 18 vehículos, hay dos choferes por cada taxi, somos unos 39 los que trabajamos de esto”.