YPF alcanzó un récord histórico al producir 252.330 barriles diarios de petróleo



YPF alcanzó una producción diaria de 252.330 barriles de petróleo en Vaca Muerta, cifra que supera el promedio de 224.000 barriles registrado en el tercer trimestre de 2026 y adelanta los objetivos trazados para el cierre del año. El presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, estimó que el volumen de extracción ascenderá a un promedio de 255.000 barriles por día durante diciembre, al tiempo que anunció la presentación de una actualización del Plan Estratégico en Nueva York para abril de 2027.

En el plano financiero, la petrolera desembolsó USD 1.287 millones durante el tercer trimestre, lo que representa un incremento interanual del 26%, asignando el 70% de dicho capital al desarrollo del bloque no convencional. La estrategia corporativa contempla la presentación de cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los cuales involucran desembolsos proyectados por USD 44.000 millones a lo largo de un período de 26 años para alcanzar una meseta de producción conjunta de 270.000 barriles diarios.

La infraestructura orientada al mercado externo registrará un avance logístico clave con la finalización del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), tubería que iniciará su proceso de llenado en enero de 2027. Las obras de transporte y el incremento del volumen extraído forman parte del esquema operativo de YPF para ampliar la capacidad de evacuación de crudo y consolidar la escala exportadora de la cuenca neuquina.

Fuente: Petroquímica