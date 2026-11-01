ALERTA AMARILLA - VIENTO

Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut


Rige alerta amarilla por vientos para este domingo 1 de noviembre, que afectará a distintas localidades y sectores de la provincia.

Según el informe oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia son Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste del departamento Florentino Ameghino.
La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.

Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

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