Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut



Rige alerta amarilla por vientos para este domingo 1 de noviembre, que afectará a distintas localidades y sectores de la provincia.

Según el informe oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia son Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste del departamento Florentino Ameghino.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.

Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.