El Superclásico se juega en la Bombonera

Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en una nueva edición del Superclásico, un partido que puede marcar un antes y un después en el cierre de la temporada 2026. El encuentro, que está programado para las 15:00, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

El Xeneize llega con la ilusión de pelear por cuatro títulos en el segundo semestre, mientras que el Millonario necesita una victoria de peso para recuperar confianza y darle una alegría a sus hinchas en un año muy complicado.

Boca llega al Superclásico en un momento inmejorable en cuanto a objetivos deportivos. En el Torneo Clausura ya aseguró su lugar en los playoffs y, además, se mantiene en la pelea por el primer puesto de la tabla anual, que definirá al Campeón de Liga.

El Xeneize también está en instancias decisivas de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Del otro lado estará un River que tuvo un 2026 muy complicado y que encuentra en el clásico una oportunidad inmejorable para recuperar protagonismo. El año comenzó con la sorpresiva salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo «Chacho» Coudet al banco de suplentes. Sin embargo, el cambio de entrenador no alcanzó para encaminar el proyecto deportivo.

El Superclásico aparece como una oportunidad clave para cambiar el ánimo, recuperar confianza y conseguir una victoria que permita cerrar el año con una sonrisa.