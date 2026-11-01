Terenzi accesible

Una iniciativa impulsada por Edith Terenzi busca mejorar la accesibilidad comunicacional y cognitiva en restaurantes, bares y otros establecimientos del sector. De convertirse en ley, deberá ser aplicada en todo el país y ahora será debatida por la Cámara de Diputados.

La Cámara alta aprobó este jueves y giró a Diputados un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de incorporar cartas con pictogramas en todos los establecimientos gastronómicos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la información a personas que requieren apoyos para la comprensión, la comunicación o el procesamiento de contenidos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 53 votos a favor, y era impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, acompañada por legisladores de distintos bloques políticos, y recibió dictamen favorable de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.

El proyecto establece que restaurantes, bares, confiterías y demás establecimientos gastronómicos deberán contar con cartas adaptadas mediante pictogramas, ya sea en soporte papel o digital. Estas herramientas deberán contener la misma información esencial incluida en los menús tradicionales y mantenerse permanentemente actualizadas.

Como miembro informante habló la senadora chubutense Edith Terenzi quien recordó que el proyecto de ley “formaba parte en los últimos años de una triada de iniciativas destinados a un colectivo vulnerable que es el neurodivergente, sobre todo a los individuos con espectro autista”.