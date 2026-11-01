Luque: “Este es el Chubut que duele, el de los trabajadores que perdieron su empleo»

El diputado nacional Juan Pablo Luque mantuvo diversas reuniones en Sarmiento, entre ellas un encuentro con vecinos que relataron cómo la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en la actividad petrolera, está golpeando a las familias. Historias que tras la salida de YPF se repiten en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y distintas localidades del sur de Chubut, donde crece la preocupación por el crecimiento del desempleo y la ausencia de respuestas.

La desocupación tiene historias, nombres y familias detrás. Trabajadores que después de 20 años en una empresa se quedaron sin empleo de un día para otro. Personas que tuvieron que cambiar de oficio, salir a buscar oportunidades en otras provincias o aceptar retiros voluntarios que, según relataron, poco tuvieron de voluntarios. Familias que siguen teniendo que pagar sus casas, los servicios y afrontar los gastos cotidianos, pero que ya no cuentan con un ingreso estable.

Esa fue parte de la realidad que encontró Luque durante una reunión con vecinos y vecinas de Sarmiento, donde escuchó testimonios atravesados por un sentimiento que se repite cada vez más en Chubut: el abandono de quienes perdieron su fuente de trabajo y sienten que nadie hizo nada para defenderlos.

“Estamos abandonados. Nadie de los que hoy están gobernando levantó la voz por nosotros”, fue uno de los reclamos que surgió durante el encuentro. Los trabajadores cuestionaron la falta de acompañamiento de las autoridades políticas y de sus representantes sindicales frente a los despidos y retiros voluntarios.

Son historias que también aparecen en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y otras comunidades de la región, donde la crisis de la actividad petrolera repercute sobre el comercio, los servicios, los emprendimientos y la economía de miles de familias.

“No podemos naturalizar que la gente pierda su trabajo y nadie haga nada”

Luque planteó que detrás de cada puesto de trabajo perdido “hay una responsabilidad política” y cuestionó “la falta de respuestas frente al deterioro de la actividad económica”.

“Cuando nos tocó gobernar, nuestra prioridad era generar trabajo. Como peronistas sabemos lo que significa el empleo formal, tener un salario, derechos y la posibilidad de construir un futuro. Lo que estamos viendo hoy es muy doloroso, porque hay personas que dedicaron toda su vida a trabajar y de repente se quedaron sin nada, sin que nadie saliera a defenderlas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la política no puede mantenerse al margen de lo que está sucediendo con el empleo en Chubut: “Las cosas se cambian políticamente, para bien o para mal. Cuando hay decisiones para defender el trabajo, se generan oportunidades. Cuando nadie se hace cargo, las consecuencias las terminan pagando las familias. Y eso es lo que estamos escuchando en cada ciudad que recorremos”, expresó.

Una crisis que atraviesa a toda la comunidad

Durante la reunión también surgieron preocupaciones por la falta de obras, el deterioro de la infraestructura escolar, los incumplimientos laborales y las dificultades que enfrentan comerciantes y emprendedores para sostener sus actividades.

“Los vecinos describieron una ciudad donde la pérdida de empleos impacta en todos los sectores y donde las posibilidades de desarrollo productivo no encuentran el acompañamiento necesario”, advirtió Luque y sostuvo que “Sarmiento necesita recuperar una planificación que permita aprovechar su potencial productivo, fortalecer la actividad de las chacras, mejorar la infraestructura y generar oportunidades vinculadas con el comercio, la cultura, la gastronomía y los servicios”.

“Tenemos que volver a construir un ecosistema productivo. Eso requiere un plan, equipos de trabajo y, fundamentalmente, gobernantes que tengan como prioridad generar empleo genuino. No alcanza con anunciar obras o hablar de desarrollo si después las oportunidades no llegan a la gente”, señaló.

“La política tiene que volver a ocuparse de los problemas reales”

El diputado advirtió que uno de los aspectos más preocupantes de las recorridas es el sentimiento de desprotección que expresan quienes atraviesan dificultades económicas.

“Lo más triste es escuchar a trabajadores que sienten que están solos. Que perdieron su empleo y nadie los llamó, nadie los acompañó, nadie los defendió. No podemos acostumbrarnos a eso. El trabajo es mucho más que un sueldo: es dignidad, tranquilidad y la posibilidad de proyectar una vida”, manifestó.

Finalmente, Luque insistió en que escuchar estas realidades debe ser el punto de partida para recuperar una agenda de desarrollo que vuelva a poner al empleo en el centro de las decisiones políticas.

“Chubut necesita volver a generar trabajo, recuperar su capacidad productiva y tener un Estado que esté presente cuando las familias más lo necesitan. Para eso hay que escuchar, planificar y trabajar. Porque detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una familia que ve cómo se le complica su presente y se le achica su futuro”, concluyó.