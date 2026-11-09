Villarruel ausente

La ausencia de Victoria Villarruel en una de las principales actividades de la visita de León XIV al país generó comentarios en redes sociales y derivó en un nuevo episodio de tensión entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional.

Ante la consulta de un usuario en la red social X sobre los motivos por los cuales no estuvo presente en la ceremonia celebrada en Palermo, la titular del Senado respondió que no contó con la habilitación requerida para ingresar al predio.

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, explicó Villarruel, descartando así que su faltazo obedeciera a una decisión personal.

Sin embargo, desde Casa Rosada rechazaron esa versión. Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, la invitación para participar de la misa fue enviada el 4 de noviembre y personal de Ceremonial de la Nación mantuvo reuniones con colaboradores de la vicepresidenta para explicar los detalles organizativos y los mecanismos de ingreso.

“Además, también le llegó el famoso QR a su secretaria”, afirmaron desde el Gobierno, en respuesta a las declaraciones de Villarruel.