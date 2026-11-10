Santa Cruz: los exempleados de Autofarma vuelven a trabajar



Tras el acuerdo impulsado por el Gobierno de Santa Cruz para recuperar las fuentes laborales de 141 trabajadores afectados por el cierre de AutoFarma, este lunes abrió sus puertas Farmacia Prisma en Río Gallegos. La nueva sucursal inicia sus actividades con un plantel de 12 personas y expectativas de expansión hacia otras localidades de la provincia.

Lo que hace poco más de un mes era un compromiso para dar respuesta a 141 trabajadores que habían perdido sus empleos, hoy comienza a convertirse en una realidad. Este lunes 9 de noviembre, Farmacia Prisma abrió su primera sucursal en Río Gallegos, marcando el inicio de una nueva etapa para trabajadores del sector farmacéutico y sus familias.

La apertura del local, ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner al 800, representa un primer resultado concreto de las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal, quien intervino ante el cierre de AutoFarma para promover la llegada de nuevos operadores privados y generar alternativas que permitieran recuperar las fuentes laborales.

El proceso tuvo un avance decisivo el pasado 24 de septiembre, cuando el mandatario provincial reunió a representantes de cuatro empresas farmacéuticas interesadas en continuar la actividad. Posteriormente, el 1° de octubre, el Gobierno Provincial formalizó un acta compromiso para la incorporación de los 141 trabajadores afectados a las firmas Prisma, Calpex, Farma Express y Stock Médico S.A.

Volver a trabajar después de la incertidumbre

Heraldo Fandiño, coordinador de Farmacia Prisma en Río Gallegos, cuenta con 25 años de experiencia en el sector farmacéutico y 19 años desempeñando funciones de coordinación. Después del cierre de la empresa en la que desarrolló gran parte de su trayectoria laboral, hoy forma parte de este nuevo comienzo.

“Las máximas expectativas de seguir creciendo”, expresó al referirse a esta nueva etapa, y destacó especialmente la posibilidad de que la expansión de la firma permita incorporar progresivamente a otros trabajadores que todavía esperan recuperar su empleo.

La sucursal inicia sus actividades con un plantel de 12 personas y atenderá al público de lunes a sábados, de 9:00 a 21:00, en horario corrido.

Una nueva oportunidad para seguir creciendo

Norberto Bockelman, coordinador de la sucursal, compartió las expectativas de quienes vuelven a desempeñarse en el sector después de atravesar un período de incertidumbre.

Al ser consultado sobre lo que significa recuperar la fuente laboral, reconoció que esta nueva etapa “te da un poco de tranquilidad”, aunque recordó que todavía hay compañeros que esperan una oportunidad similar.

Bockelman también destacó la respuesta de la comunidad durante las primeras horas de funcionamiento. Según relató, numerosos clientes que conocían al personal de sus anteriores lugares de trabajo se acercaron para saludarlos y realizar sus primeras compras.

El coordinador explicó además que la nueva empresa incorpora herramientas informáticas y sistemas administrativos que representan una oportunidad de aprendizaje y adaptación para el equipo de trabajo.

La expansión hacia el interior provincial

La apertura en Río Gallegos constituye el primer paso de un proyecto comercial que contempla la posibilidad de habilitar nuevas sucursales tanto en la capital santacruceña como en distintas localidades del interior.

Fandiño mencionó entre las localidades previstas a Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián, aunque aclaró que se trata de una proyección en la que la empresa continúa trabajando.

Por su parte, Bockelman indicó que todavía no existen fechas definidas para las próximas aperturas.

La expectativa de ambos trabajadores es que la consolidación de la actividad permita ampliar progresivamente el plantel y ofrecer nuevas oportunidades a quienes todavía no pudieron reincorporarse.

Recuperar el empleo y garantizar el acceso a medicamentos

La puesta en funcionamiento de Farmacia Prisma también representa la recuperación de un servicio importante para la comunidad.

Fandiño explicó que el establecimiento ofrecerá productos de farmacia, salud y belleza, con atención a afiliados de la Caja de Servicios Sociales y otros convenios, entre ellos el correspondiente al Sindicato de Luz y Fuerza. Asimismo, adelantó que se trabaja para incorporar progresivamente nuevas obras sociales.

Uno de los objetivos centrales de la firma será facilitar el acceso a los medicamentos, incluso cuando no se encuentren disponibles de manera inmediata.

De esta manera, la reapertura de la actividad farmacéutica no solo representa una oportunidad laboral, sino también la posibilidad de restablecer y fortalecer la prestación de un servicio esencial para los santacruceños.

Una decisión política que comienza a traducirse en hechos

La recuperación de las fuentes laborales de AutoFarma fue una de las prioridades establecidas por el gobernador Claudio Vidal frente a la crisis que atravesaron los trabajadores de la firma.

A partir de esa decisión, el Gobierno Provincial promovió instancias de diálogo y negociación con representantes de los trabajadores, la empresa saliente y nuevos operadores privados, con la intervención de distintos organismos provinciales.

El objetivo fue encontrar una alternativa que permitiera sostener la actividad, recuperar puestos de trabajo y evitar que el cierre de una empresa significara también la pérdida definitiva de oportunidades laborales para decenas de familias santacruceñas.

La apertura de Farmacia Prisma constituye un primer avance visible de ese proceso. Si bien todavía resta concretar la incorporación de la totalidad de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, el inicio de las actividades demuestra que las gestiones comienzan a tener resultados.

Detrás de cada puesto de trabajo que se recupera hay una familia que vuelve a proyectar su futuro. Esa es la dimensión social de una gestión que puso la defensa del empleo en el centro de sus prioridades y que, junto a la decisión empresaria del grupo Prisma, hoy empieza a mostrar sus primeros resultados concretos.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz