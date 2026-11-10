El papa León XIV ya se encuentra en la provincia de Córdoba

El papa León XIV arribó a las 9.05 a la ciudad de Córdoba, donde mantendrá diversas actividades y oficiará una multitudinaria misa, en el marco de la visita que cumple a la Argentina desde el domingo último.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora recibe al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, acompañado por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi. Se suman también estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad.

La recepción oficial cuenta con la participación de estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, junto con delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.