Feriantes se manifiestan frente al Concejo Deliberante de Trelew

Un grupo de feriantes que participa de la feria del barrio San Martín se manifiesta este martes por la mañana frente al Concejo Deliberante de Trelew, luego de que el Municipio enviara un proyecto de ordenanza para regular la actividad en toda la ciudad.

La iniciativa busca establecer un marco integral para el funcionamiento, la organización y la fiscalización de las ferias y los feriantes. Entre sus principales puntos contempla la creación de un registro obligatorio, controles sanitarios y el pago de cánones.

Según trascendió, el intendente Gerardo Merino recibió a un grupo de representantes en su despacho.