Bowen en primer plano con Kicillof



Dante Bowen, candidato a gobernador de Chubut, participó junto a Axel Kicillof del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Hábitat y Territorio.

Representó a Chubut en el panel de Infraestructura y reclamó un federalismo que reconozca el aporte económico y productivo de las provincias, más allá de su población. Propuso avanzar con el Corredor Sur de Transporte Eléctrico de 500 kV para impulsar el desarrollo energético y un futuro parque eólico estatal.

“Chubut no puede seguir siendo una provincia que solamente extrae y exporta”, sostuvo, y pidió mayor industrialización y generación de empleo.