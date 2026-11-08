AXEL KICILLOF - DANTE BOWEN

Bowen en primer plano con Kicillof


Dante Bowen, candidato a gobernador de Chubut, participó junto a Axel Kicillof del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Hábitat y Territorio.
Representó a Chubut en el panel de Infraestructura y reclamó un federalismo que reconozca el aporte económico y productivo de las provincias, más allá de su población. Propuso avanzar con el Corredor Sur de Transporte Eléctrico de 500 kV para impulsar el desarrollo energético y un futuro parque eólico estatal.
“Chubut no puede seguir siendo una provincia que solamente extrae y exporta”, sostuvo, y pidió mayor industrialización y generación de empleo.

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