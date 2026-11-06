Karina Milei diserta sobre gestión pública



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron una jornada de Gestión Pública y Legislativa destinada a profesionales de las provincias de Neuquén y Salta. La actividad fue organizada por la senadora nacional Nadia Márquez, quien ofició de anfitriona de una agenda que combinó instancias de formación, visitas institucionales y encuentros con funcionarios nacionales.

Según se informó, participaron alrededor de 100 profesionales que tomaron parte de distintas actividades orientadas a conocer el funcionamiento de las instituciones nacionales y las políticas impulsadas por el Gobierno.

Durante el cierre de la jornada, Karina Milei destacó el crecimiento de La Libertad Avanza y el trabajo territorial que desarrolla el oficialismo. “Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí”, sostuvo. Además, convocó a los participantes a involucrarse en la difusión de las ideas del espacio con el objetivo de consolidar el proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei.