Un hombre y una mujer que viajaban rumbo a Chubut fueron detenidos en la provincia de Tucumán luego de que Gendarmería Nacional descubriera 10 kilos de cocaína ocultos en el interior del automóvil en el que se desplazaban.

El procedimiento se realizó en el peaje Molle Yaco, en la localidad de Trancas, durante un control vial llevado adelante por efectivos del Puesto de Control “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron irregularidades en el sector del torpedo, particularmente en el panel que separa el habitáculo del compartimiento del motor. Allí observaron tornillos nuevos, diferentes a los originales de fábrica, y signos de una reciente manipulación.

Ante la sospecha de que el automóvil contaba con un compartimiento acondicionado para ocultar estupefacientes, los gendarmes profundizaron la requisa y encontraron 24 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 10 kilogramos.

Tras el hallazgo, intervino el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la droga y del vehículo, además de la detención de los dos ocupantes, quienes tenían como destino la provincia de Chubut.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal.