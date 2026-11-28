Entre 35.000 y 40.000 simpatizantes de Estudiantes de La Plata se trasladaron hacia Montevideo para acompañar al equipo dirigido por Alexander Medina en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, programada para este sábado a las 17 en el Estadio Centenario.

El club busca conquistar su quinta estrella continental, tras los títulos obtenidos en 1968 (precisamente ante el conjunto brasileño), 1969, 1970 y 2009 por lo que la parcialidad albirroja apunta a superar en cantidad a los seguidores del club paulista, cuya convocatoria oscila entre 20.000 y 30.000 personas.

La columna terrestre partió desde el Estadio UNO durante el viernes en dos tandas, a las 7 y a las 12, con 121 micros subsidiados por la institución a un valor de 50.000 pesos por pasaje para trasladar a más de 6.500 fanáticos y a esa flota se sumaron otros 30 ómnibus de filiales, 30 combis y cientos de automóviles particulares para cubrir los 630 kilómetros de distancia.

Cada unidad oficial contó con sistema de geolocalización, dos voluntarios de organización y el respaldo de una ambulancia con médicos del club para llevar a cabo un recorrido por las rutas provinciales 6 y 20, junto a las nacionales 9, 14 y 136, que contó con un operativo conjunto de Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, el programa Tribuna Segura y las policías de Buenos Aires y Entre Ríos.

Pese a la planificación, el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos colapsó desde el viernes al mediodía, lo que generó demoras de casi cinco horas y estiró el viaje a cerca de 20 horas hasta el arribo de los primeros colectivos a las 6 de la mañana del sábado.

El éxodo platense utilizó además todas las vías disponibles, desde los micros puestos por la dirigencia pincharrata, hasta viajes en avión particulares de los propios hinchas o en vehículos repletos de platenses.

Cada unidad oficial contó con sistema de geolocalización, dos voluntarios de organización y el respaldo de una ambulancia con médicos del club para llevar a cabo un recorrido por las rutas provinciales 6 y 20, junto a las nacionales 9, 14 y 136, que contó con un operativo conjunto de Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, el programa Tribuna Segura y las policías de Buenos Aires y Entre Ríos.

Pese a la planificación, el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos colapsó desde el viernes al mediodía, lo que generó demoras de casi cinco horas y estiró el viaje a cerca de 20 horas hasta el arribo de los primeros colectivos a las 6 de la mañana del sábado.

El éxodo platense utilizó además todas las vías disponibles, desde los micros puestos por la dirigencia pincharrata, hasta viajes en avión particulares de los propios hinchas o en vehículos repletos de platenses.

Por agua, se agotaron los pasajes de siete embarcaciones de Buquebus y siete de Colonia Express, además de registrarse el cruce de 22 socios que navegaron durante cuatro horas en tres veleros desde el Club Regatas La Plata en Ensenada hasta Colonia mientras que por aire, arribaron vuelos comerciales y servicios chárteres con tarifas cercanas a los 2.000 dólares.

De la totalidad de viajeros, alrededor de 30.000 ingresarán al Estadio Centenario, con ubicación principal en la tribuna Ámsterdam, tras agotarse los tickets oficiales y alcanzarse cifras superiores a los 2.000 dólares en la reventa.

Los cerca de 10.000 hinchas que viajaron sin entradas se concentran en el Fan Fest del Parque Rodó, donde una pantalla gigante transmitirá el encuentro.

En la previa, marcada por temperaturas cercanas a los 30 grados, los seguidores albirrojos poblaron la playa de Pocitos y el paseo del puerto con cánticos dirigidos a Gimnasia, Boca y River, en un clima de convivencia pacífica junto a los simpatizantes brasileños.