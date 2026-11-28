El diputado nacional Juan Pablo Luque se refirió al encuentro del peronismo que se realiza en Rawson para comenzar a definir la estrategia electoral de cara a las elecciones del 21 de marzo. En diálogo con El Comodorense Stream, planteó la necesidad de construir una propuesta común y cuestionó el adelantamiento del calendario electoral impulsado por el gobernador Ignacio Torres.

Luque consideró que la convocatoria del Partido Justicialista es una instancia importante para comenzar a discutir el futuro del espacio político y las posibles candidaturas. “Es un mecanismo para poder tratar de generar algunas reuniones relacionadas con un calendario electoral que se ha apresurado por esa desesperación, ese temor, ese miedo que tiene el gobernador de Chubut”, sostuvo.

En ese marco, señaló que el peronismo debe empezar a conversar sobre los dirigentes que podrían representar al espacio y construir una propuesta que reúna a los distintos sectores. “Vamos a buscar la unidad y aquellos que no quieren la unidad directamente son socios de Torres o partícipes necesarios de lo que está pasando a nivel nacional con un gobierno como el de Milei y con un gobierno como el de Torres”, afirmó.

El legislador también cuestionó la situación económica y social de Chubut y sostuvo que la provincia atraviesa un escenario que requiere una alternativa política. Mencionó los niveles de desempleo, pobreza e indigencia, además del cierre de comercios y la falta de oportunidades.

“Chubut se merece estar viviendo de una manera muy distinta. Vamos a buscar a aquellos que quieren que la provincia salga adelante, que Chubut crezca y que deje de ser la oscuridad que vive hoy en día”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de resolver las candidaturas mediante una interna, Luque manifestó sus reparos frente a esa alternativa, especialmente por los tiempos previstos. “Yo no veo posibilidad de una interna el 10 de enero, cuando la gente está de vacaciones. Todo el plan macabro lo estudió completo el gobernador para poder llevarlo adelante”, cuestionó.

En contraposición, consideró que el camino debe ser encontrar a los dirigentes con mayor representatividad y capacidad para encabezar un proyecto colectivo. “Tenemos que ver quiénes pueden tener esa mejor representatividad, que tengan un buen proyecto e ir todos juntos. Si somos los que queremos mostrar algo diferente y atacar los problemas de la gente, tenemos que dejar de discutir cosas que a la gente no le importan”, remarcó.

Finalmente, Luque puso el foco en el escenario que, según planteó, estará en discusión en marzo y convocó a construir una alternativa desde el peronismo.

“En marzo se discute si queremos seguir viviendo en una de las provincias más pobres de la Argentina. Se han duplicado los niveles de desempleo, indigencia y pobreza, se han cerrado comercios. Si queremos seguir con eso, sigamos con Torres. Si queremos un Chubut que pueda vivir de otra manera, hay que ir por un proyecto que pueda representar al peronismo”, concluyó.

Fuente: El Comodorense