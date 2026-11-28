

El futuro de la actividad petrolera convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge requiere nuevas estrategias de producción, mayor incorporación de tecnología y una revisión de los costos operativos. Así lo planteó Juan M

artín Bulgheroni, jefe de Gabinete de Pan American Energy (PAE), al analizar los desafíos que enfrentan los yacimientos maduros en Argentina.

El ejecutivo participó el jueves del encuentro «Repensar las Cuencas Maduras», realizado en Ushuaia, donde compartió la experiencia de la compañía en Cerro Dragón, uno de los principales bloques productivos del país, ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge y con una superficie cercana a los 3.500 kilómetros cuadrados.

Durante su exposición, Bulgheroni explicó que los campos convencionales atraviesan un escenario marcado por la disminución de la productividad de los pozos, menores posibilidades de nuevos descubrimientos y un incremento progresivo de los costos necesarios para extraer hidrocarburos.

También advirtió sobre el impacto económico que genera el declino natural de los yacimientos y la necesidad de encontrar alternativas para evitar que los costos terminen condicionando la continuidad de las operaciones.

La compañía cuenta con una flota de 20 drones que recorren aproximadamente 2.000 pozos, 50 instalaciones y 450 inyectores en Cerro Dragón. Los dispositivos permiten registrar imágenes que luego son analizadas mediante inteligencia artificial. A partir de esa información, el sistema puede detectar situaciones que requieren intervención y generar órdenes de trabajo automáticas.

Otro de los pilares mencionados por Bulgheroni está relacionado con la posibilidad de incrementar el porcentaje de hidrocarburos que se puede recuperar de los reservorios. En ese sentido, explicó que PAE trabaja sobre técnicas de recuperación terciaria, una metodología que permite extender la producción de los yacimientos mediante nuevas tecnologías de extracción.

Fuente: ADNSur