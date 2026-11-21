Se realizó un encuentro regional de coordinación para planificar la disponibilidad de recursos humanos y materiales de cara a la temporada de incendios forestales 2026-2027.

La reunión se desarrolló en la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo y contó con la participación del subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Lalo Pérez; y de Abel Nievas, en representación de la Secretaría de Bosques del Chubut, junto a representantes de las provincias de Río Negro y Neuquén, la Agencia Federal de Emergencias de la Nación, la Brigada Nacional Sur y el Servicio de Incendios de Parques Nacionales.

Durante la jornada se trabajó en la planificación y coordinación de los recursos operativos, logísticos y materiales disponibles en cada jurisdicción, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales incendios forestales y optimizar la asistencia entre los distintos organismos.

Cooperación regional para una respuesta inmediata

La coordinación entre Chubut, Río Negro, Neuquén y los organismos nacionales permite consolidar un sistema de respuesta regional, en el que las distintas jurisdicciones ponen a disposición sus recursos humanos, equipamiento y medios logísticos para intervenir de manera inmediata ante un incendio forestal.

Este esquema de cooperación posibilita reforzar los equipos de brigadistas en el terreno, disponer de herramientas y vehículos especializados, coordinar los medios de transporte y abastecimiento, y sumar capacidades operativas de acuerdo con la magnitud y complejidad de cada emergencia.

De esta manera, ante un incendio en cualquiera de las tres provincias, se podrá activar un despliegue conjunto de personal y recursos para fortalecer las tareas de combate, contener el avance de las llamas, proteger las viviendas y poblaciones cercanas, resguardar la infraestructura y minimizar el impacto sobre los bosques nativos y los ecosistemas de la región.

La planificación anticipada y el trabajo articulado resultan fundamentales para reducir los tiempos de respuesta y garantizar que cada jurisdicción cuente con el respaldo operativo necesario frente a una emergencia de gran magnitud.