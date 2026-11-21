

Un Fam Tour destinado a operadores turísticos nacionales en la región del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), fue la iniciativa para promover los atractivos y servicios de la región y favorecer su incorporación a nuevos circuitos y paquetes comerciales.

La propuesta reunió a representantes de siete empresas del sector: AMV Travel, Tower Travel, Pride Travel, Amichi, Quality Travel, Pezzati y Cuarto Continente. Durante las jornadas, los participantes recorrieron distintos puntos de la región, con Trelew como ciudad base y articuladora de las experiencias.

En este marco, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, a través de la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi; y la Agencia Chubut Turismo acompañaron las actividades, fortaleciendo el trabajo conjunto entre Provincia, municipios y sector privado para potenciar la promoción y comercialización de los destinos chubutenses.

Una propuesta integral para descubrir el Valle

El itinerario permitió a los operadores conocer de primera mano una oferta turística que combina naturaleza, fauna marina, paleontología, cultura, gastronomía y turismo rural.

En Trelew, recorrieron establecimientos hoteleros y gastronómicos, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), el Centro de Convenciones y el Centro de Visitantes del Patagotitan Mayorum, además de conocer diferentes propuestas vinculadas al patrimonio y la identidad local.

Además, el intendente de la ciudad, Gerardo Merino, recibió a los operadores en el Salón Histórico Municipal, en un encuentro del que también participó la subsecretaria Volpi, junto a autoridades municipales. La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre el posicionamiento turístico de Trelew y la región, junto a la diversificación de productos.

La experiencia también incluyó atractivos de la costa y el entorno natural, con visitas a Isla Escondida, el Área Natural Protegida Punta Tombo y Playa Unión, donde conocieron la propuesta del avistaje de toninas overas y la oferta gastronómica vinculada a los productos del mar.

En Gaiman, los participantes disfrutaron de los principales atractivos históricos y culturales de la localidad, incluyendo la tradicional experiencia del Té Galés. Mientras que en Dolavon, recorrieron sus espacios patrimoniales y propuestas turísticas, con una visita a El Viejo Molino.

El cierre de las actividades se realizó en Estancia Las Bardas, donde conocieron su propuesta de enoturismo, la bodega y las experiencias vinculadas a la producción regional, en un espacio de intercambio con referentes del sector turístico público y privado.

Articulación y nuevos mercados para el turismo provincial



Esta iniciativa se suma a otros Fam Tours impulsados por la Agencia Chubut Turismo en distintos puntos de la provincia, como las experiencias desarrolladas este año en la región cordillerana y en el marco del inicio de la temporada de ballenas en la costa.

A través de estas acciones, el Gobierno Provincial continúa acercando la oferta turística chubutense a operadores y agentes comerciales, generando nuevos vínculos y oportunidades de negocio para los prestadores locales.

De esta manera, los Fam Tours se consolidan como una herramienta estratégica para que quienes comercializan destinos puedan conocer, experimentar y evaluar directamente sus atractivos y servicios, favoreciendo su incorporación a futuras propuestas de viaje y fortaleciendo la presencia de Chubut en nuevos mercados.