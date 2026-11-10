Embistió a dos ciclistas por circular contramano

Dos ciclistas sufrieron politraumatismos luego de ser embestido por un Ford Ka cuyo conductor terminó impactando contra el cerco perimetral de las piletas de aireación de Servicoop.

El accidente sucedió en la intersección de las calles Malaspina y Simón de Alcazaba, a metros de un establecimiento escolar de nivel primario.

Según los datos emergentes la conductora del Ford Ka habría ingresado en contramano al intentar retomar la circulación por calle Malaspina.

Al realizar la maniobra el vehículo colisionó inicialmente con un ciclista de 21 años. Tras el impacto, la conductora habría perdido el control del rodado y terminó chocando contra el cerco perimetral de los piletones de Servicoop. La situación no quedó allí porque en su recorrido el automóvil alcanzó a una segunda ciclista, de 41 años, que circulaba por la vereda.

Los vecinos alertaron al personal policial y a los facultativos del hospital Isola debido a que uno de los ciclistas manifestó dolores en una pierna y en el cuello. Tras las primeras intervenciones fue trasladado a la guardia donde se constató que no tenía lesiones. La segunda ciclista no presentaba lesiones visibles.

La conductora y los dos acompañantes que viajaban en el automóvil resultaron ilesos. El test de alcoholemia realizado a la joven arrojó resultado negativo (0,00 g/l).