Reconocen a bodega de Trelew premiada por su vino en un certamen internacional



El Ministerio de Producción entregó un reconocimiento al trabajo y a la calidad de los vinos producidos por la bodega Estancias Las Bardas de Trelew, tras haber obtenido medallas de oro y plata por su Pinot Noir y su Syrah en el 23º Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS 2026, considerado uno de los certámenes más prestigiosos y con mayor trayectoria de América Latina.

El ministro de Producción, Julio Kresteff, visitó la bodega de Trelew y entregó una placa valorando la labor del equipo de trabajo de la bodega chubutense, ubicada a 11 kilómetros de Trelew, un emprendimiento que integra la elaboración de vinos con propuestas gastronómicas y de turismo rural, incluyendo recorridos por el viñedo y degustaciones.

La 23º edición del Concurso Internacional de Vinos y Licores VINUS 2026 se realizó en Mendoza y reunió 521 muestras de 17 países, evaluadas a ciegas por un jurado especializado.

Este año, productos de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay participaron del concurso, siendo un evento anual concebido con una mirada innovadora sobre la vitivinicultura.

El Pinot Noir 2025 de Estancias Las bardas obtuvo Medalla de Oro con 91 puntos, mientras que el Syrah 2025 de la bodega trelewense recibió Medalla de Plata con 88 puntos.



Proyección de la vitivinicultura chubutense

Desde el Ministerio de Producción se destacó que «las distinciones representan un reconocimiento al trabajo de la bodega y permiten proyectar la vitivinicultura chubutense en nuevos escenarios, vinculando producción, identidad y valor agregado en origen».