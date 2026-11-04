«Pato» marca la cancha

Mientras la actividad legislativa entró en un letargo por el viaje de legisladores a las elecciones de Estados Unidos y la visita del papa León XIV a nuestro país, Patricia Bullrich se reunió con los diputados nacionales que responden a ella dentro del bloque de La Libertad Avanza. Parte de la tropa publicó la fotografía en X acompañada de frases como “trabajando” y “linda reunión con el equipo”.

Con la jefa de bancada oficialista en el Senado en la cabecera de la mesa, estuvieron en la reunión los diputados nacionales Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici, Damián Arabia, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y Martín Matzkin.

También estuvieron Gerardo Milman, asesor de Bullrich en la Cámara alta, Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y senador provincial bonaerense, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, quien fuera jefe de campaña de Bullrich. Los únicos ausentes fueron el rionegrino Aníbal Tortoriello y los cordobeses Luis Picat y Laura Rodríguez Machado, esta última en Estados Unidos por las elecciones en ese país.

La fotografía despertó todo tipo de especulaciones en el ámbito político, teniendo en cuenta que la jefa de bancada libertaria en la Cámara alta ha marcado posturas diferentes al Gobierno comenzando con lo acontecido con Manuel Adorni. Sin embargo, fuentes consultadas por parlamentario.com revelaron que “se trató de una reunión de trabajo, pero sin nada político”.