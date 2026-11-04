CHUBUT - MUNICIPIOS - REGALÍAS PETROLERAS

Caen las regalías petroleras distribuidas a los municipios de Chubut

Los fondos provenientes de las regalías petroleras registraron una contracción que afectó a los municipios y comunas rurales.

Según revela un informe elaborado por Vibra News sobre las planillas oficiales correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 estableció que las transferencias por regalías petroleras pasaron de $24.515 millones en el segundo trimestre a $22.138 millones en el tercero.

La disminución fue de $2.378 millones, equivalente al 9,7% nominal.

El retroceso alcanzó a las 47 jurisdicciones incluidas en la documentación.

Comodoro Rivadavia recibió $951 millones menos por este concepto; Trelew, $252 millones; Puerto Madryn, $243 millones; Rawson, $105 millones; y Esquel, $102 millones.

La reducción fue particularmente relevante porque el componente petrolero representó el 36,84% del total de fondos transferidos a municipios y comunas rurales entre enero y septiembre.

La disminución de los recursos petroleros tuvo un impacto desigual según el peso de las regalías en cada administración.

Comodoro Rivadavia sufrió una caída nominal del 5,11% en sus transferencias totales durante el tercer trimestre.

Trelew, en cambio, registró una suba nominal del 1,81%, mientras Puerto Madryn aumentó un 0,78%, Rawson un 0,71% y Esquel un 1,25%.

Fuente: Vibra News

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