Palpitando la visita del Papa

A menos de una semana de la llegada del Papa León XIV a la República Argentina, el presidente Javier Milei invitó todos los legisladores nacionales, sin distinción de bancas a participar de agasajo oficial. Temprano, la invitación también fue girada a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Definido como “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”, el evento se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre desde las 18.30 en el Palacio Libertad. Cabe recordar que el Sumo Pontífice va a arribar al país ese mismo día por la mañana.

Lo llamativo de la invitación para los 257 diputados naciones y 72 senadores fue el código de vestimenta que, según dicen, había sido prescrito por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En el caso de los masculinos, se exige el uso de un traje oscuro con corbata oscura, mientras que para las mujeres se exige vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos.