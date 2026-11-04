Chubut mostrará todos sus atractivos turísticos en una nueva edición de la Expo Turismo Comodoro



El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participará de la 12ª edición de la Expo Turismo Comodoro, que se llevará adelante desde este viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

La presencia provincial forma parte de las acciones de promoción turística impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, con un stand institucional donde se brindará información turística, se promocionarán los diferentes destinos y se presentarán propuestas vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y las experiencias que integran la oferta turística provincial.

Asimismo, el espacio contará con la participación de distintas localidades chubutenses, que tendrán la oportunidad de mostrar sus atractivos, actividades y propuestas para las próximas temporadas.

Gastronomía chubutense y promoción turística

Como parte de las actividades previstas, con el acompañamiento de la Agencia Chubut Turismo, se realizará una clase de cocina a cargo de Mambrunense, emprendimiento gastronómico del chef Edgardo Ríos.

La propuesta, denominada “De la cocina a las redes: el sabor de Mambrunense”, tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el Auditorio del Predio Ferial. La actividad permitirá poner en valor la gastronomía regional y compartir una experiencia que vincula la identidad culinaria con las nuevas herramientas de comunicación y promoción digital.

Cumbre Patagónica y actividades para el sector turístico

La Expo Turismo comenzará el viernes 6 de noviembre con una jornada destinada exclusivamente al sector privado, en cuyo marco se desarrollará la Cumbre Patagónica, un espacio de vinculación comercial y rondas de negocios dirigido a operadores turísticos.

El encuentro contará con la participación de más de 15 operadores mayoristas y buscará generar oportunidades comerciales, fortalecer vínculos entre prestadores y destinos y promover nuevas alianzas para el desarrollo de la actividad turística en la región.

Por su parte, el sábado 7 y domingo 8 la Expo abrirá sus puertas al público general, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas se podrá recorrer la oferta de destinos y prestadores turísticos, participar de charlas, actividades culturales y propuestas gastronómicas, en un espacio que reunirá a representantes de la Patagonia argentina y chilena.