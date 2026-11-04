Cyber Monday 2026: las ventas superaron los $45.900 millones en 48 horas

Al cierre de los dos primeros días de Cyber Monday 2026, las más de 70.000 tiendas que venden online con la tecnología de Tiendanube en Argentina facturaron más de $45.900 millones, un 48% más que en el mismo tramo de 2025 y por encima de la inflación interanual (33,4%, según INDEC). Las órdenes crecieron 13%, hasta ubicarse en 350.000, y el ticket promedio se registró en torno a los $131.700 (+30% interanual). Detrás de esos resultados aparecen cinco tendencias sobre cómo compra hoy el consumidor online.

Más compradores, carritos más chicos. Los compradores únicos crecieron 13% versus la edición 2025 del evento, un indicador de volumen que no depende de la evolución de precios. Cada orden, en cambio, incluyó en promedio 3,7 productos, contra 4 en 2025. Los compradores únicos crecieron 13% versus la edición 2025 del evento, un indicador de volumen que no depende de la evolución de precios. Cada orden, en cambio, incluyó en promedio 3,7 productos, contra 4 en 2025. Cuotas en los extremos. El pago en una cuota concentra el 61% de las órdenes, pero las compras en 12 cuotas casi se duplicaron versus 2025, con un ticket promedio superior a los $420.000, mientras que las de 3 cuotas cayeron 9%: la financiación larga queda reservada para las compras de mayor valor. El pago en una cuota concentra el 61% de las órdenes, pero las compras en 12 cuotas casi se duplicaron versus 2025, con un ticket promedio superior a los $420.000, mientras que las de 3 cuotas cayeron 9%: la financiación larga queda reservada para las compras de mayor valor. El envío gratis, en una de cada dos compras. El 52% de las órdenes incluyó envío gratis, lo que lo convierte en el beneficio más extendido del evento, por delante de cualquier descuento sobre el precio. En paralelo, el retiro en sucursal retrocedió 45%: el costo y la forma de recibir la compra pesan cada vez más en la decisión. El 52% de las órdenes incluyó envío gratis, lo que lo convierte en el beneficio más extendido del evento, por delante de cualquier descuento sobre el precio. En paralelo, el retiro en sucursal retrocedió 45%: el costo y la forma de recibir la compra pesan cada vez más en la decisión. La IA entra en el recorrido de compra. Las visitas que llegaron a las tiendas desde asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude se triplicaron frente a 2025 y convirtieron por encima del promedio (1,4% contra 1,10%). Los tickets de compra provenientes de modelos de inteligencia artificial fueron 61% más grandes que el promedio general. Las visitas que llegaron a las tiendas desde asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude se triplicaron frente a 2025 y convirtieron por encima del promedio (1,4% contra 1,10%). Los tickets de compra provenientes de modelos de inteligencia artificial fueron 61% más grandes que el promedio general. Hogar, la categoría que acelera. Indumentaria reúne casi la mitad de las órdenes y crece 11%, con zapatos (+81% en unidades) y camperas (+58%) a la cabeza. Hogar y Decoración es la que más avanza: sus órdenes suben 27%, su ticket promedio ronda los $210.000.

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“Estos dos días dejan una foto bastante nítida del consumidor argentino: hay más personas comprando, pero cada una define con cuidado qué lleva, busca el precio ya rebajado y reserva las cuotas largas para la compra de mayor valor, que este año está en el hogar. Para las marcas, la diferencia la hace llegar al evento con la propuesta completa: precio claro, financiación que acompañe y un envío confiable”, analizó Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.