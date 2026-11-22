

Personal policial que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo sobre Rosales y Sarmiento de Puerto Madryn, al momento de intentar detener la marcha de un Nissan Versa para realizar identificación de rutina, el conductor incrementó la marcha y se dio a la fuga.

Se inició una persecución con sirenas y balizas activadas, que se desarrolló por diversas calles de la ciudad hasta Soldado Desconocido, donde el hombre descendió del vehículo y fue aprehendido de inmediato.

Se practicó test de alcoholemia al conductor del rodado dando resultado positivo 2,11 g/L de alcohol en sangre. El vehículo secuestrado fue trasladado al corralón municipal. El detenido es Avelio C. R. y tiene 49 años.