La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn informa que el martes 24 de noviembre comenzará el Pago Anticipado Anual de Impuestos 2026 con un descuento del 25% sobre el total de la facturación hasta el 12 de enero.

Estarán incluidos los Impuestos Inmobiliarios, Automotores, Tasa por Habilitación, ocupación de espacios públicos, Cementerio y Deck.

El horario de atención será de lunes a viernes de 8.15 a 13 horas en el Hall central (Belgrano 206) y en los distintos Municerca. Asimismo, el primer sábado de cada mes, cada Municerca estará abierto de 9 a 12 horas (excepto el Nº 5). El segundo sábado, lo hará el Hall central.

Es importante mencionar que se puede consultar, descargar e imprimir el comprobante de pago a través del sitio web de la Municipalidad de Puerto Madryn (www.madryn.gob.ar), generando el Volante Electrónico y abonar mediante Pagos Link, Interbanking, Mercado Pago, Pago mis Cuentas, Payway PagoFacil o Macro Pagos. Para ello, es necesario ingresar mediante «Trámites Online» con usuario de ARCA o DNI. En caso de no poseerlo, se sugiere ingresar como usuario anónimo.

Los contribuyentes pueden acceder a financiación a través de las tarjetas de crédito Patagonia 365 (hasta 3 cuotas sin interés), Tarjeta Naranja (4, 5 cuotas sin interés y Plan Z), Visa y MasterCard de todos los bancos (3 cuotas sin interés). Cabe destacar que se puede abonar con estas promociones desde la página web.

Los pagos se podrán realizar tanto en el hall central (Belgrano 206) como en los Municerca Nº 1 (Juan Muzzio 1106 y W. Jones), Nº 2 (España 2064), Nº 3 (Lavalle y Juan B. Justo), Nº 4 (Chile y Río Pico), Nº 5 (Oficina de AMPAL), Nº 6 (Mosqueta 4114 – Solana de la Patagonia), Nº 7 (Gutyn Ebrill 45, entre Av. Roca y Thomas). Otros sitios a los que se podrá acudir serán el Departamento de Abasto (Puesto 203 – Acceso Sur) y la Dirección de Tránsito (Belgrano 585).