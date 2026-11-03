Puerto Madryn: Investigan a cuatro pesqueras por presunta contaminación ambiental



El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn hizo público este martes que inició una investigación preliminar sobre cuatro empresas pesqueras por presuntos hechos de contaminación ambiental.

La causa, que se originó en el año 2016, fue remitida por el Juzgado Federal a la Justicia provincial para que se avance con las medidas investigativas correspondientes.

El expediente fue derivado a la agencia especializada en delitos ambientales de la Fiscalía, que tiene a su cargo la realización de las medidas necesarias para avanzar en el análisis de los hechos denunciados.

La investigación buscará reunir información y elementos técnicos que permitan determinar las posibles responsabilidades y establecer si existieron conductas que pudieran constituir delitos contra el ambiente.

Una de las empresas alcanzadas por esta nueva investigación ya cuenta con otra causa en trámite ante la Fiscalía, también por presunta contaminación ambiental en el Golfo Nuevo.

Fuente: Parte de Pesca