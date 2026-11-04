PyMEs accederían a beneficios fiscales si invierten en eficiencia energética



Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que realicen inversiones orientadas a optimizar el uso de la energía podrán acceder a incentivos impositivos.

Los establecimientos que adquieran este tipo de bienes durante los dos primeros años de vigencia del esquema podrán acceder a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la devolución de créditos fiscales del IVA, mientras que en el caso del equipamiento de alta eficiencia la ley no exige un monto mínimo de inversión.

Así quedó establecido mediante la Resolución 311/2026 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El desarrollo de la medida abarca la renovación de los componentes de mayor incidencia en el consumo eléctrico de las plantas productivas.

En ese esquema, la prioridad incluye los motores eléctricos, que representan entre el 60% y el 70% del consumo eléctrico, junto con los sistemas de aire comprimido, que insumen entre el 15% y el 25% de la energía.

El plan incorpora también los sistemas de bombeo y ventilación, en los que la regulación electrónica de velocidad permite reducir el consumo entre un 20% y un 50%, además de los equipos térmicos, de frío, medición y control.

Para las iniciativas que no figuren en la nómina oficial, los beneficios fiscales podrán «acreditarse a través del informe de un profesional idóneo que demuestre una reducción cuantificada del consumo energético».

Energía señaló que la iniciativa busca que «las empresas reduzcan sus costos energéticos, ganen competitividad y tomen decisiones más eficientes», al tiempo que advirtió que la autoridad energética «podrá realizar controles y auditorías, incluida la verificación en campo de las condiciones técnicas».